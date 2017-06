PlayNation Battle - Wer errät die meisten Soundeffekte?

Wer hat die perfekte Mischung aus einem guten Gehör, einer schnellen Reaktionsfähigkeit und natürlich einem breit gefächerten Videospiele-Wissen? Das wollen wir in der heutigen PlayNation Battle-Ausgabe prüfen.

Unser Spielleiter Sascha lässt wie gewohnt Team Bronzebeard/PayZed und Team Currywurst/Mafuyu gegeneinander antreten und macht es unseren Kontrahenten dabei alles andere als leicht. Wer sich heute über einen Sieg freuen darf und wer gesenkten Haubes nach Hause gehen muss, seht ihr im Video.

