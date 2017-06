PlayNation Battle - Was ist richtig? 3 Fälschungen - 1 Original

Was ist richtig und wer findet den Fehler? Darum geht es in diesem PlayNation Battle! Patrik, Ben, Dennis und Kevin müssen die Photoshop-Fehler entdecken und die Bilder vergleichen - in drei Bildrätseln haben wir etwas verändert, nur ein Bild ist das Original. Im PlayNation TV Battle kommt es auf ein gutes Auge an - wer kann die Fehler finden und sichert sich den Sieg?

Infos zu PlayNation Battle

