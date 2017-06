Was passt nicht? Diese Frage muss heute beim PlayNation Battle von Kevin, Dennis, Patrik und Ben beantwortet werden - in mehreren von Sgt. Rumpel vorgestellten Rätseln! Was passt nicht in die Reihe und warum? Das neue PlayNation TV Battle mit Moderator Sgt. Rumpel verlangt nicht nur den Mitspielern alles ab, sondern auch euch Zuschauern - hier ist Rätselspaß gefragt.

Infos zu PlayNation Battle

