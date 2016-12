Auch am heutigen Dienstag geht das PlayNation Battle in eine neue Runde. „Wer bin ich?“ nennt sich unsere neueste Herausforderung, bei der unsere Teams herausfinden müssen, welchen Charakter der Videospielwelt sie gerade darstellen. Zehn Fragen müssen ausreichen, um das Rätsel zu lüften, ansonsten bleiben die Punkte aus.

Wird das bisher in Führung liegende Team Bronzebeard/PayZed auch in dieser Woche den Wochensieg ergattern oder können Herr Currywurst und Mafuyu einen Gleichstand herbeiführen? Doch die heutige Schlacht entscheidet nicht alles, denn am Ende der Staffel wird der Punktestand addiert, um zu sehen, welches Team den Sieg einfährt und damit jeden Dienstag um 17 Uhr die beste Figur gemacht hat.

Noch nicht genug? Hier gibt es gute Laune-Nachschub:

Infos zu PlayNation Battle

PlayNation Battle - Wer lügt hier? Kevin Dorissen (Herr Currywurst), Dennis Werth (Heideltraut), Ben Brüninghaus (Bronzebeard) und Patrik Hasberg (PayZed) liefern sich im neuen PlayNation Battle ein Lügenduell! Lügenpresse? ...