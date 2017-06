Stichwörter hören und das Spiel erraten! Dennis, Kevin, Ben und Patrik bekommen in diesem PlayNation Battle mehrere Keywords vorgelesen, die auf ein Videospiel hinweisen. Wer den Titel zuerst erraten kann, hat gewonnen. Wie gut die beiden PlayNation TV Battle-Teams wohl die Gaming-Welt kennen?

Augenblick! Wer kann mit diesem Ausschnitt erkennen, was hinter dem schwarzen Bild steckt? In diesem PlayNation Battle ...

Was ist richtig und wer findet den Fehler? Darum geht es in diesem PlayNation Battle! Patrik, Ben, Dennis und Kevin ...

Was passt nicht? Diese Frage muss heute beim PlayNation Battle von Kevin, Dennis, Patrik und Ben beantwortet werden - in mehreren von Sgt. Rumpel vorgestellten Rätseln! Was passt nicht in ...