PlayNation Battle - Schätzen - Wüsstest du das?

Schätzen ist die Meister-Disziplin beim PlayNation Battle! Dennis und Kevin müssen gegen Patrik und Ben um die genauste Antwort kämpfen. Wie bei "Schätzen Sie mal": Wer am nähsten dran ist, bekommt den Punkt und sichert sich im PlayNation TV Battle den nächsten Punkt.

Achtung, Freunde: Das PlayNation Battle läuft jetzt immer dienstags und freitags um 17 Uhr auf PlayNation TV!

Was passt nicht? Diese Frage muss heute beim PlayNation Battle von Kevin, Dennis, Patrik und Ben beantwortet werden - in mehreren von Sgt. Rumpel vorgestellten Rätseln! Was passt nicht in ...