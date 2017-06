PlayNation Battle - Musik in unseren Ohren

Das PlayNation Battle geht mit "Soundtracks singen" in die überaus lustige, nächste Runde: Herr Currywurst, MafuyuX, PayZed oder Bronzebeard - wer wird besser spielen und raten können? Auf jedem Fall wird es lustig, so wie immer mit Kevin, Dennis, Patrik und Ben beim PlayNation Battle auf unserem Gaming-Kanal.

Heute zu Gast sind die Jungs von World Wide Wohnzimmer, die ihre ganz eigene Interpretation bekannter Spiele-Soundtracks abliefern. Das kann nur herrlich werden...

