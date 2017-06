Das PlayNation Battle geht in die Staffel 3. Dennis und Kevin haben sich gegen Patrik und Ben durchgesetzt und überraschen die beiden zum Beginn der dritten Season mit einer ganz besonderen Aktion. Danach spielen wir das erste Battle "Zitate raten" mit Marco von Nerdkultur. Wer entscheidet die erste Runde im neuen PlayNation TV Battle für sich?

Was passt nicht? Diese Frage muss heute beim PlayNation Battle von Kevin, Dennis, Patrik und Ben beantwortet werden - in mehreren von Sgt. Rumpel vorgestellten Rätseln! Was passt nicht in ...