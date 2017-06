Doktor Bibber beim PlayNation Battle - hier wird gezittert bis der Arzt kommt! Wer von Kevin, Ben, Dennis und Patrik hat die ruhigste Hand für die Operation und kann die meisten Autschis aus dem Patienten herausfischen? Mit Handicaps und Bestrafungen geht es in das neueste PlayNation TV Battle. Doktor Bibber in den OP, bitte!

