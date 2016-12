Fast drei Monate nach dem Release in Japan ist Phoenix Wright: Ace Attorney − Spirit of Justice auch hierzulande als Download für den Nintendo 3DS erhältlich. Um die Veröffentlichung des Spiels zu promoten, hat Entwickler und Publisher Capcom auch einen Launch Trailer zu der Visual Novel veröffentlicht, in dem ihr noch einmal Eindrücke von den Charakteren und den Settings gewinnen könnt. Die Handlung ist auf mehrere Schauplätze aufgeteilt, so bestreitet Phoenix Wright Prozesse im Königreich Khura'in, während Apollo Justice sich in den USA vor Gericht beweisen muss. Solltet ihr die Visual Novel vor dem 14. September kaufen, könnt ihr noch ein Paket mit alternativen Kostümen für die Protagonisten über den spielinternen Store gratis mit abstauben. Phoenix Wright: Ace Attorney − Spirit of Justice ist nur über den eShop erhältlich und kostet 29,99 Euro.

