Übernächste Woche erscheint Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice als Download für den Nintendo 3DS, seit gestern ist bereits eine Demo-Version im eShop erhältlich. Capcom hat außerdem einen über acht Minuten dauernden Anime-Prolog veröffentlicht, der die Vorgeschichte zu der Visual Novel erklärt und unter anderem zeigt, warum Phoenix in das Königreich Khura'in gereist ist.

Infos zu Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice