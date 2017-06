Persona 5 - Der Velvet Room kehrt im fünften Teil zurück

Wer mit den bisherigen Persona-Teilen vertraut ist weiß, dass die japanischen Schüler nachts nicht nur von schlechten Noten träumen: sie reisen an einen Ort zwischen Realität und Traum und erleben so die skurrilen Abenteuer und Kämpfe. In Persona 5 kehrt nun auch der Velvet Room zurück. In ihm lassen sich gefangene Personas fusionieren, upgraden und in Gegenstände verwandeln. Wie auch in anderen bekannten Spielen, erschafft eine Fusion ein noch stärkeres Wesen. Durch spezielle Portale kann der Velvet Room am Tag, sowie in der Nacht genutzt werden.

Infos zu Persona 5

