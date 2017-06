Persona 5 - Sprecherin Erika Harlacher beim Zocken

Nur noch wenige Wochen müssen noch vergehen, bis Persona 5 von Atlus auch bei uns in Europa zu erwerben ist. Das abgedrehte Rollenspiel mit den gefährlichen Dungeons geht in die nächste Runde und erfeut sich in Japan bereits seit einem Jahr großer Beliebtheit.

In diesem Video seht ihr, wie die Sprecherin der hübschen Ann Takamaki einen Abschnitt aus dem Spiel selbst spielt. Sie ist ganz begeistert davon, wie sich die einzeln eingesprochenen Szenen am Ende zu dem Spiel zusammenfügen und zeigt ihre Freude offen.

Persona 5 wird am 4. April 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3 als Standart, sowie Collectors Edition erscheinen.

Infos zu Persona 5

