Persona 5 - 11 Minuten Gameplay zum japanischen Rollenspiel veröffentlicht

In diesem Video könnt ihr einen Blick (oder besser gesagt Ohr) auf die endlich fertiggestellte Lokalisation zu Persona 5 werfen. Lucy and Tamoor sprechen aus dem Off darüber, wie sich der neuste Ableger von dem erfolgreichen Persona 4 unterscheidet und an welchen Stellen uns alte Bekannte wieder begegnen könnten.

Dabei werfen die beiden auch immer wieder interessante Hintergrundinformationen zu den einzelnen Charakteren ein und plaudern aus dem Nähkästchen für alle interessierten Spieler.

In Europa erscheint Persona 5 am 04. April 2017 für PlayStation 3 und PlayStation 4.

Infos zu Persona 5

Persona 5 - Neuer Cathrine-Kostüm-DLC im Trailer vorgestellt Atlus hat bereits vor einiger Zeit bekanntgegeben, dass viele Kostüm-DLC's für Persona 5 auch in Deutschland erhältlich sein werden. Darunter auch eine Erweitung mit Outfits aus dem ...

Persona 5 - Verschiedene Palaces im Trailer vorgestellt Im April soll Persona 5 von Atlus erscheinen. In diesem Trailer werden die verschiedenen Gedankenfestungen anderer Menschen, hier Palaces genannt, vorgestellt. Diese lassen sich nachts über ...

Siehe auch: Atlus