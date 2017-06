Perception - Trailer 'Brich das Schweigen!' mit Release-Datum erschienen

Entwickler The Deep End Games und Publisher Feardemic gaben jetzt innerhalb eines neuen Trailers das genaue Release-Datum von Perception bekannt. Demnach erscheint das narrative Horrorspiel, in dem wir uns als junge und vor allem erblindete Frau via Echolokalisation orientieren müssen, bereits am 30. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Im Video seht ihr außerdem, wie der Entwickler die ungewöhnliche Idee, bei der wir durch die Wiedergabe von Lauten unsere Umgebung „freilegen“, grafisch umgesetzt hat.

Infos zu Perception

