Pamela - Downfall-Trailer samt Relasedatum veröffentlicht

Lang dauert es nicht mehr, bis wir die offene Welt des Survival-Horror-Titels Pamela endlich erkunden können. Denn NVYVE Studios veröffentlichte nun den Downfall-Trailer, der uns nicht nur auf das Kommende vorbereiten soll, sondern am Ende auch ein Release-Datum nennt: Bereits am 09. März 2017 startet das Game auf Steam in den Early Access.

Darum geht es in dem kommenden Survival-Horror

In einer utopischen Zukunft, die vom menschlichen Drang nach Perfektion zerstört wurde, müssen wir mit einem rätselhaften Verbündeten zusammenarbeiten, um die wenig versöhnlichen Bewohner Edens zu bekämpfen und zu überleben. Aber auch für unser physisches Wohlbefinden will gesorgt sein und so sind wir stets auf der Suche nach Vorräten. Das ist aber natürlich nur die Kurzfassung - eine ausführlichere Darstellung des Spielprinzips haben wir bereits in der Vergangenheit für euch erstellt:

