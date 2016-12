In Overwatch kann Symmetra als ultimative Fähigkeit sogenannte Portale aufstellen, die verbündete Spieler an einen von ihr bestimmten Ort bringen. Doch was passiert, wenn die Heldin aus dem Multiplayer-Shooter von Blizzard ihre Portale wie in Portal 2 aufstellt und Reinhardt hintereinander durch sie fliegt? Der YouTuber Syther hat es ausprobiert. Es sieht verrückt aus!

