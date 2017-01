Overwatch - Teaser-Video zum kommenden China-Event

Im neuen Overwatch-Event wird es um das Feiern des chinesischen Neujahrs gehen. Ganz im Zeichen des Jahresnamens werden auch die In-Game-Feierlichkeiten von Blizzard genannt: Jahr des Hahns 2017!

Schau dir hier mehr Videos und Trailer zu Overwatch an!

Video: Teaser zum chinesischen Neujahr in Overwatch

Dieser Teaser, den Blizzard Entertainment auf Twitter veröffentlichte, zeigt einen kleinen Einblick in das folgende Event. Das Video könnt ihr euch oberhalb ansehen.

Das Overwatch-Update erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One am 24. Januar 2017. Mehr Details zu den Skins und weiteren Inhalten, die es zum Saison-Event geben wird, findet ihr in unserer News-Story zum kommenden Overwatch-Patch:

Infos zu Overwatch

