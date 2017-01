In diesem Video stellt Blizzard Entertainment die neue Karte Oasis in Overwatch vor. Ihr bekommt einen genauen Einblick in die vielen unterschiedlichen Facetten der technologisch fortgeschrittenen Metropole inmitten der arabischen Wüste.

Die Karte Oasis ist seit Ende November auf den Test-Servern im PTR von Overwatch spielbar. Ab sofort ist Oasis auch im regulären Spiel-Client verfügbar und kann von euch im Competitive oder Quickplay genossen werden. Mehr Infos findet ihr mit einem Klick auf diese News:

Infos zu Overwatch

