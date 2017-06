Overwatch - Jeff Kaplan über neue Heldin Osira und ihre Rolle

Die Mannen von Blizzard haben ein neues Video veröffentlicht, in dem der zuständige Game Director Jeff Kaplan über den 24. Helden von Overwach spricht. Primär geht es um ihre Rolle in zukunftigen Matches und ihr strategischer Einsatz.

Außerdem fasst er die Geschehnisse aus der Hintergrundgeschichte zusammen und deutet darauf hin, dass Orisa bereits auf dem PTR spielbar ist.

