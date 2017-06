Overwatch - Das große Geburtstagsevent

Ab sofort steht das neueste Overwatch-Event zum Spielen zur Verfügung. Entwickler Blizzard Entertainment feiert den ersten Geburtstag seines Shooters mit zahlreichen neuen Aktivitäten.

Bis zum 12. Juni 2017 können Spieler an den kostenlosen Festlichkeiten teilnehmen. Zu gewinnen gibt es wie immer einige tolle Skins, Sprüche, Emotes und weitere Ingame-Gegenstände in Form der Spezial-Lootboxen.

In diesem Video stellt Blizzard Entertainment die neue Karte Oasis in Overwatch vor. Ihr bekommt einen genauen Einblick in die vielen unterschiedlichen Facetten der technologisch ...