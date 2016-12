Der Director von Overwatch hat einiges zu vermelden zum Jahresende. 2016 war ein erfolgreiches Jahr für die Entwickler von Blizzard. Eine neue große Marke ist an den Start gegangen.

So dürfen wir uns auch im kommenden Jahr 2017 auf frische neue Inhalte freuen und gespannt sein, was alles an neuen Helden, Karten und Spielmodi zur Verfügung stehen wird.

Infos zu Overwatch

