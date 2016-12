Blizzard hat auf der BlizzCon einen neuen animierten Kurzfilm zu Overwatch gezeigt. Er diente als Enthüllung der neuen Heldin Sombra.

"Infiltration folgt Reaper, Widowmaker und Sombra auf ihrer Mission ein hochrangiges Ziel zu ermorden. Aber als die Operation nicht nach Plan läuft, sehen sich die Talon-Agenten gezwungen, etwas zu improvisieren", heißt es in der offiziellen Video-Beschreibung zum Overwatch-Kurzfilm.

