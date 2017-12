Overkill's The Walking Dead - Neuer Trailer zum narrativen Koop-Action-Titel wirkt vielversprechend

Den ersten Reveal-Trailer zu Overkill's The Walking Dead gab es bereits 2014 zu sehen. Danach wurde es recht still um den neuen Koop-Shooter aus dem Hause Starbreeze AB, abseits der Tatsache, dass der Titel diverse Male verschoben wurde.

Doch nun ist es schließlich so weit, die Spieler und Fans der Comics und der Serie erhalten einen ersten Einblick in den Charakter Aiden. Dabei handelt es sich laut Starbreeze nur um einen von mehreren Hauptprotagonisten. Der Trailer kann sich wirklich sehen lassen und lässt ein vielversprechendes Setting und Charaktere mit Tiefgang vermuten.

Setting von Creator Robert Kirkman

Das Setting stößt euch in eine gnadenlose Postapokalypse, in der die Zombies ein weit verbreitetes Übel darstellen und die letzten Menschen ums Überleben kämpfen müssen. Örtlich angesiedelt ist Overkill's The Walking Dead unter anderem in Washington D.C., das vor dem Ausbruch der Zombieseuche selbstredend einiges mehr zu bieten hatte.

Spielerisch darf ein Koop-Modus erwartet werden. Allzu viele Informationen zu dem Gameplay liegen aber noch nicht vor. Creator Robert Kirkman, der auch am Spiel mitwirkt, hat verlauten lassen, dass das Spiel jener Titel wird, auf den die Spieler lange gewartet haben. 505 Games wird hier als Publisher fungieren.

Wichtig zu erwähnen an dieser Stelle ist zudem, dass sich der Titel nicht an die Serie anlehnt und wir demnach wohl auch kein Daryl Dixon und Co. erwarten dürfen. Inhaltlich orientiert sich der Titel mehr in Richtung der Comics. Ein Cameo-Auftritt könnten wir uns trotzdem in Form eines kleinen Easter Eggs oder innerhalb einer Randnotiz vorstellen.

Release verschoben auf 2018

Der Titel wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Angepeilt ist eine Veröffentlichung im Herbst 2018. Aber warum wurde das Spiel eigentlich so oft verschoben? Wir haben hier die ganze Story für euch:

Overkill's The Walking Dead Release erneut verschoben