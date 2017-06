Mit Ori and the Will of the Wisps wurde der Nachfolger zum äußerst erfolgreichen Ori and the Blind Forest angekündigt. Der Titel nutzt einen sehr ähnlichen grafischen Stil wie der Vorgänger.

Der Titel wird als Play Anywhere-Spiel erscheinen und somit für Xbox One und PC erscheinen.

Infos zu Ori and the Will of the Wisps

