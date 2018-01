One Piece World Seeker - PS4-Open-World-Gameplay

Bandai Namco Entertainment hat im Rahmen der Taipei Game Show 2018 erstes Open-World-Gameplay der PlayStation 4-Version zu One Piece World Seeker gezeigt. In dem Titel der von Koji Nakajima, Rei Hirata, Yasuhiro Yahata und Chikako Yamakura im Hause Ganbarion produziert wird, schlüpft ihr in die Haut von Strohhutträger Monkey D. Ruffy und könnt eine riesige und offene Spielwelt im One Piece-Universum erkunden.

Der rund acht Minuten lange Trailer bringt euch vor allem das Bewegungs- und Kampfsystem des Titels näher.

Bislang ist noch nicht bekannt wann One Piece World Seeker für PC, PS4 sowie Xbox One erscheint.

One Piece World Seeker Open-World-Abenteuer könnte bestes Anime-Game aller Zeiten werden