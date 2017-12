One Piece World Seeker - Offizieller Trailer zum Open-World-Spiel veröffentlicht

Die Mannen von Bandai Namco haben heute einen offiziellen Trailer zum kommenden Piratenabenteuer One Piece World Seeker veröffentlicht. Mit dieser Manga- und Anime-Adaption von One Piece dürfen die Spieler erstmals in eine allumfassende Open-World eintauchen, die den Spielern eine gigantische Insel im One Piece-Universum bereitstellt und die erkundet werden möchte.

Der Trailer gibt ein paar erste Eindrücke von der Insel und zeigt den Protagonisten Luffy D. Monkey, der sich schnell und agil mit seinen Gummiarmen fortbewegt. Ein paar Kampfszenen sind ebenfalls enthalten.

Der Titel wird von Koji Nakajima, Rei Hirata, Yasuhiro Yahata und Chikako Yamakura im Hause Ganbarion produziert. Alle relevanten Infos und weitere Screenshots zu One Piece World Seeker erhaltet ihr in unserer News:

One Piece World Seeker Open-World-Abenteuer könnte bestes Anime-Game aller Zeiten werden