In diesem Video könnt ihr euch ein englisch übersetztes Interview mit dem Game-Entwickler Nakajima-san zu Bandai Namco's neusten One Piece Game: Burning Blood ansehen. Er spricht von Schwierigkeiten in der Entwicklung und auf welche Punkte sie während des Entstehungsprozesses besonders Wert gelegt haben. Dieser Mann lebt sein Spiel und hegt eine unglaubliche Leidenschaft dafür.

Infos zu One Piece: Burning Blood

