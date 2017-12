Der offizielle Release-Trailer zu Okami HD ist da! Der Titel ist gestern erschienen und die Entwickler möchten euch mit einem Trailer auf das Abenteuer einstimmen. Es handelt sich hierbei um ein Remake, das mit aufgemöbelter Grafik für die aktuelle Konsolengeneration daherkommt. Das Spiel ist übrigens für die PlayStation 4, Xbox One und den PC via Steam erschienen. Falls ihr wissen möchtet, welche Spiele noch in diesem Monat veröffentlicht werden, schaut gerne in unserer Release-Vorschau rein: