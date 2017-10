Oculus Rift - Titanfall-Macher kündigen VR-Titel an

Bisher trat Respawn Entertainment mit der Entwicklung von Titanfall und dem Nachfolger Titanfall 2 in Erscheinung. Jetzt kündigte das Entwicklerstudio jedoch etwas völlig anderes an und wird in Zusammenarbeit mit den Oculus Studios ein Militärerlebnis in der Virtuellen Realität veröffentlichen. Das bisher namenlose Projekt soll einen Einblick in das Erlebnis von Soldaten im Krieg geben und dabei vollen Realismus bieten. Erscheinen wird der Titel wohl exklusiv für die Oculus Rift - dies deutet jedenfalls die Zusammenarbeit mit den Oculus Studios an.

Aktuelle Schlachtfelder statt Zukunfts-Setting

Passend zu dieser Ankündigung veröffentlichte Respawn Entertainment einen ersten Teaser-Trailer, der offenbar eine Sekunde aus dem Gameplay bietet und verrät, dass sich das Spiel auf modernen Schlachtfelder abspielt und nicht in ein futuristisches Setting führt. Damit ist auch klar, dass es sich nich um das Star Wars-Projekt handelt, das sich aktuell ebenfalls bei Respawn in der Entwicklung befindet.

Weitere Informationen teilte man bisher nicht mit, nur dass das Spiel 2019 erscheinen soll. Man darf gespannt sein, was das Team mit dem neuen Titel geplant hat.