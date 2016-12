Eine neue News-Ausgabe steht für euch bereit: In dieser Folge sprechen wir unter anderem über einen süßen Hamster in einem selbstgebauten Super Mario Bros.-Level sowie den prozeduralen Weltraum-Titel No Man's Sky von Hello Games und Sony. Nach dem riesigen Hype im Vorfeld, möchten nun viele Spieler ihr Geld zurückerstattet bekommen, obwohl teilweise schon einige Stunden gespielt worden ist. Wo sollte hier die Grenze liegen und warum sind Demos zu gut wie ausgestorben?

Infos zu No Man's Sky