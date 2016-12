Wir hatten dieses Jahr auf der gamescom die Gelegenheit das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System bei Nintendo anzuspielen. In unserem Video zu der Retro-Konsole erfahrt ihr von unseren Redaktionsmitgliedern, welchen Eindruck das gute Stück bei uns hinterlassen hat und was für Features darin schlummern.

In der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct gab es einige Überraschungen zu bewundern. Unter anderem ein HD-Remake von The Legend of Zelda: Twilight Princess, die Pokémon-Spiele der ersten ...