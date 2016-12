Die NX bleibt fürs Erste weiterhin Zukunftsmusik, aber dieses Jahr erscheint mit dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System eine weitere Konsole aus dem Hause Nintendo. Heute hat man einen neuen Trailer zu dem NES im Kleinformat veröffentlicht, der euch die Features des Schmuckstücks zeigt. Das Video beginnt stilecht im grieseligen VHS-Look, bevor ihr die Neuerungen in knackscharfem HD zu sehen bekommt.

Auf der gamescom haben wir selbst mit dem Mini-NES spielen dürfen, mehr erfahrt ihr in unserem Video-Special zu der Retro-Konsole.

