Nintendo - Fire Emblem Direct auf Twitch anschauen

Heute Abend wird Nintendo einen Direct-Livestream zu Fire Emblem übertragen und darin neue Inhalte zur Reihe ankündigen. Der Live-Stream beginnt hier auf Twitch um 23 Uhr deutscher Zeit.

Was heute Abend vorgestellt wird, erfahrt ihr hier:

Am heutigen Mittwochabend wird eine neue Nintendo Direct übertragen, die sich zum Teil auch der Switch widmet. Der ...

Gestern strahlte Nintendo ab 23 Uhr eine neue Direct-Präsentation aus. Zu sehen gab es unter anderem Content-Updates für Super Mario Maker und Splatoon, Releasetermine für Star Fox Zero und ...

In der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct gab es einige Überraschungen zu bewundern. Unter anderem ein HD-Remake von The Legend of Zelda: Twilight Princess, die Pokémon-Spiele der ersten ...