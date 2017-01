Nintendo Switch - Warum die gehypte Konsole enttäuschen könnte

Die Nintendo Switch ist seit Monaten in aller Munde. Der Hype ist riesig und die verfügbaren Exemplare gehen schon im Vorhinein weg wie warme Semmeln. Wie also hat es die sehnsüchtig erwartete Konsole in die aktuelle Mafu**You-Folge geschafft?

Unser Dennis stört sich gleich an mehreren Punkten, besonders aber an der geringen Anzahl von Spielen, die zum Launch verfügbar sein werden. Verlässt sich Nintendo etwa zu sehr auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Als einer von gerade einmal fünf Titeln ist das Game wohl der Hauptgrund für viele Vorbesteller, sich auf die Hybrid-Hardware zu freuen. Welche Gründe es für Dennis noch gibt, seine Vorbestellung zu canceln, erfahrt ihr im Video.

Unser Experten-Check

Übrigens: Wir haben die Nintendo Switch in der aktuellen Ausgabe von Talking Games einmal einem Experten-Check unterzogen und sagen euch, was euch erwartet:

Infos zu Nintendo Switch

