Nintendo Switch - Superbowl 2017 Werbespot mit Imagine Dragons

Erstmals in seiner Geschichte wird Nintendo beim Superbowl einen Werbespot schalten. Beworben wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild zusammen mit der neuen Heimkonsole Nintendo Switch. Die Musik im Hintergrund wird von der Band Imagine Dragons beigesteuert - 'Believe' ist der Name des Songs.

In den rund dreißig Sekunden können Zelda-Fans außerdem einen ersten Blick auf den Bossgegner Molduga werfen. Außerdem werden bereits bekannte Sequenzen aus dem Rollenspiel gezeigt.

Diese heiße Nintendo Switch News hat uns heute überrascht:

Infos zu Nintendo Switch

