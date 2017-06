Wir packen direkt zum Release die neue Nintendo Switch aus und zeigen euch, was in der Verpackung drin ist. Unser Unboxing stellt euch sämtliche Details zur neuen Konsole vor.

In unserem Video bekommt ihr nicht nur die Konsole selbst, sondern auch die JoyCons, den Pro Controller und The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen. Heute Abend zocken wir dann ausführlich!

