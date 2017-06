Im Herbst wird Ubisoft eine Monopoly-Umsetzung auf die Nintendo Switch bringen. Fans werden am Handheld und am Fernseher mit ihren Freunden zocken können und bekommen zusätzliche Switch-Features wie das Teilen der JoyCons.

Wer mit Freunden unterwegs und daheim eine Runde Monopoly spielen möchte, dürfte mit Monopoly für Nintendo Switch gut bedient werden. Es soll im Herbst 2017 für Nintendo Switch erscheinen.

Was steckt im Inneren des Pakets, das ihr zusammen mit der Nintendo Switch erhalten werdet? In einem offiziellen Unboxing zeigt euch Hersteller Nintendo alles, was ihr in ...