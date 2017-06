Nintendo Switch - Konsole überlebt Sturz aus 300 Metern

Im Rahmen eines Extrem-Tests untersuchte der YouTube-Kanal "UnlockRiver", was eine Nintendo Switch aushalten kann. Die Überraschung: Nach einem Sturz aus 300 Metern Höhe funktioniert die Konsole einwandfrei.

Grund dafür ist der linke Joy-Con, auf dem die Konsole gelandet ist. Der Großteil des Fallschadens übertrug sich auf den Controller und seine Schiene, sodass die Konsole nahezu unbeschädigt blieb.

Selbstverständlich hängt der entstandene Schaden davon ab, wie genau die Konsole auf dem Boden landet. In vielen anderen Fällen dürfte nicht nur ein Joy-Con, sondern gleich das ganze Gerät betroffen sein.

