Nintendo Switch - Brüste-Anfass-Simulation mit HD Rumble vorgestellt

Ach, die Japaner: Wenn man schon eine einigermaßen beeindruckende Rumble-Technologie in den Controllern verbaut hat, kann man daraus einige nette Dinge simulieren - zum Beispiel das Anfassen von Brüsten.

Im Rahmen der japanischen Ausgabe der Nintendo Direct wurde ein Ableger der Kultserie Senran Kagura für die Switch angekündigt. Spieler sollen den Teil in einer Form erleben, wie es ihnen zuvor nicht möglich war.

Hilfreich ist das HD Rumble, die präzise Vibrationstechnologie innerhalb der Joy-Con-Controller der Nintendo Switch. Damit soll man sogar das Anfassen von Brüsten simulieren können - wie im Video gezeigt.

Was steckt im Inneren des Pakets, das ihr zusammen mit der Nintendo Switch erhalten werdet? In einem offiziellen Unboxing zeigt euch Hersteller Nintendo alles, was ihr in ...