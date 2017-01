Nintendo Switch - Alles zur heiß ersehnten Konsole

In der heutigen Folge der Gaming-News dreht sich alles um die Nintendo Switch, wurde die Konsole doch erst kürzlich offiziell vorgestellt. Eine Nacht lang drehte sich alles um das Hybrid-System. Wir berichteten bereits im Vorfeld ausführlich und sagen euch jetzt in der Übersicht, was ihr wissen müsst.

Dafür haben sich Ben und Dennis heute tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt, denn Wladi und Yannick aus unserer Redaktion haben alle Neuigkeiten zur Nintendo Switch ganz genau verfolgt und können euch so sagen, was die Konsole verspricht und welche Titel pünktlich zum Launch verfügbar sein werden.

Infos zu Nintendo Switch

