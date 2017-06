NieR: Automata - Waffen und Kampf-System im Video vorgestellt

Square Enix hat zu NieR Automata ein neues Video veröffentlicht, das die Waffen und das Kampfsystem des Rollenspiels genauer vorstellt. So wird in dem neuen Trailer "Elegante Zerstörungen" von Entwickler Platinum Games erklärt, wie wir die Charaktere steuern können und welche Angriffsmöglichekeiten es gibt.

Schnappt euch euren Controller und schnuppert ab heute in die Demo zu NieR: Automata von Square Enix hinein.

NieR Automata wird am 10. März 2017 den Release-Termin für die PlayStation 4 feiern und später für den PC erscheinen. Es gibt bereits eine Demo-Version für die PS4. Für den PvP-Modus und das Online-Spielen wird auf der Konsole ein PlayStation Plus Abonnement benötigt.

Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich Noctis' Engine Blade aus Final Fantasy XV auch in NieR: Automata finden lässt. In diesem Video könnt ihr es in Aktion sehen.