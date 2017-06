NieR: Automata - Launch-Trailer mit Best-Wertungen

Publisher Square Enix hat den offiziellen Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel NieR: Automata veröffentlicht. Darin werden die durchweg positiven Meinungen der Spiele-Experten präsentiert.

NieR: Automata ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich, in der kommenden Woche erscheint zusätzlich die PC-Version. Auch wir konnten bereits ausführlich spielen und unser Fazit abgeben.

Zum Test kommt ihr hier:

NieR: Automata wirft eine Frage auf, die schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder in Science Fiction in Form von ...

Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich Noctis' Engine Blade aus Final Fantasy XV auch in NieR: Automata finden lässt. In diesem Video könnt ihr es in Aktion sehen.