NieR: Automata - Einige Bonus-Waffen von 2B im Video

Wie bereits von Square Enix angekündigt wurde, ist es 2B in NieR: Automata möglich, verschiedene Waffen aus anderen Games von dem Publisher zu verwenden. So hat die schöne Protagonistin beispielsweise die Motorklinge von Prinz Noctis aus Final Fantasy XV oder auch den beliebten Zypressenstock aus der Dragon Quest-Reihe zur Verfügung. Einige der kultigen Bonus-Waffen gib es nun in diesem Viideo zu sehen.

NieR: Automata kommt am 10. März 2017 für die PlayStation 4. Ein Release für den PC ist ebenfalls geplant.

Infos zu NieR: Automata