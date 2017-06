NieR: Automata - Dieser TV-Spot läuft in Japan nur zensiert

Während in Japan bereits seit drei Tagen NieR: Automata erhältlich ist, müssen wir in Europa noch bis zum 10. Mär 2017 warten. Um den Titel im Land der aufgehenden Sonne noch zusätzlich zu pushen, sollte ein TV-Spot über die Bildschirme flimmern. Allerdings hat sich Square Enix nach kurzer Zeit dafür entschieden, nur die zensierte Version öffentlich zu zeigen.

Wir haben uns für euch auf die Suche nach dem Original gemacht. In dem Video seht ihr Puppen, die in einem wirklich zerstörten Zuständ über ein Laufband befördert werden. Die gesamte Kulisse ist düster und eigenartig. Am Ende des Videos könnt ihr sehen, wie 9S jemandem brutal sein Schwert in den Körper rammt. Die dort nun liegende Leiche sieht stark nach 2B aus, allerdings können wir das nur vermuten. Da dieser Teil für das Fernsehen aber vielleicht doch etwas zu viel ist, hat Square Enix sich dazu entschieden, den Spot verkürzt und geschnitten zu zeigen.

Infos zu NieR: Automata

NieR: Automata - 43 Minuten Gameplay aus dem Livestream Der komplette Stream ist knapp 1,5 Stunden lang. Davon sind es 43 Minuten Gameplay-Material, dass ihr euch ansehen solltet. Dabei wird ein Blick auf die zur Zeit im PSN-Store erhältliche ...

NieR: Automata - Engine Blade im Video vorgestellt Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich Noctis' Engine Blade aus Final Fantasy XV auch in NieR: Automata finden lässt. In diesem Video könnt ihr es in Aktion sehen.

Siehe auch: japan