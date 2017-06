NieR: Automata - 27 Minuten Gameplay-Material zum Action-JRPG

Die nächsten knapp 30 Minuten noch nichts vor? Super, denn wir haben für euch hier 27 Minuten Gameplay-Material zu NieR: Automata! In dem apokalyptischen Action-JRPG geht es um die junge Androidin 2B, die gemeinsam mit ihren Partnern die Welt von den Invasoren zurück erobern soll.

Wir bekommen hier weitere Einblicke in die Welt nach dem Angriff der Roboter-Invasoren. 2B spricht mit den Mitgliedern der Gruppe im Basislager, streift durch das Gras der bewucherten Stadt und wir bekommen so auch einige Storyfetzen im Camp mit.

NieR: Automata erscheint am 10. März 2017 für PlayStation4 und am 17. März für PC.

Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich Noctis' Engine Blade aus Final Fantasy XV auch in NieR: Automata finden lässt. In diesem Video könnt ihr es in Aktion sehen.