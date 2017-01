News - Trump und der Joker: die perfekte Mischung?

Donald Trump hat in der Vergangenheit für den einen oder ungewollten Lacher gesorgt: sei es nun durch seine Fernsehauftritte oder auch seinen Umgang mit Social Media-Plattformen wie beispielsweise Twitter. Der Politiker wurde deshalb schon oft Ziel von Parodien und Witzen.

So auch jetzt, denn Mark Hamill, der euch als Luke Skywalker bekannt sein dürfte, setzte kürzlich einen Tweet ab, in dem er den Neujahrs-Gruß von Trump vertonte - als Batmans Lieblingsfeind.

Hamill mimte in der Vergangenheit nämlich auch den Joker und erschuf für den Charakter eine wahrhaft ikonische Stimme, die einfach perfekt zu dem Tweet des Politikers passt. Abseits von allen politischen Einstellungen und persönlichen Befindlichkeiten, ist das Ganze doch wirklich lustig und hat sich deshalb den Platz in den heutigen Entertainment-News gesichert.

Auch unser Ben hat sich einmal an der Vertonung des Tweets versucht. Wie sich das Ganze anhört, erfahrt ihr im Video. Zum Vergleich findet ihr hier das etwas glaubwürdigere Original.

