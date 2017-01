News - Super Retro Boy - die Rückkehr des GameBoys

Game-Nostalgiker aufgepasst, unsere heutigen PlayNation TV-Gaming-News könnten euer Herz erwärmen: Der Super Retro Boy könnte es euch jetzt ermöglichen, eure alten Spiele auf einem HD-Display noch einmal zu zocken. Die kleine Wunderwaffe wurde von Retro-Bit zusammengestellt und soll es Spielern in den USA bereits ab August 2017 ermöglichen, in alten Gaming-Erinnerungen zu schwelgen.

GameBoy, GameBoy Color oder GameBoy Advance könnten damit fortan überflüssig werden, denn der Super Retro Boy soll alle Titel der Handhelds abspielen können, so Retro Bit auf der CES 2017. Was wohl Nintendo zu dem Konkurrenten sagt, der die alten Ideen des Konzerns in ein neues, kompakteres Gewand gekleidet hat?

Infos zu News

News - Der mysteriöse Resident Evil 7-Schlüssel In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die wenig euphorisch machenden Verkaufszahlen von Watch Dogs 2, den in Skyrim nachgestellten Game of ...