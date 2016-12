In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die neuen Inhalte von No Man's Sky, The Division und Counter-Strike: Global Offensive. Außerdem im Mittelpunkt unseres Interesses: die Collector's Edition von Resident Evil 7 und Final Fantasy XV.

Eine ausführliche Übersicht der Themen findet ihr wie immer in der entsprechenden News-Story zur aktuellen Folge.

