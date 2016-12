News - Leak zu Red Dead Redemption 2 und Death Stranding

In der letzten Folge der Gaming-News im Jahr 2016 warten wir noch einmal mit richtig spannenden Themen auf. Heute sprechen wir über Friday the 13th: The Game, Final Fantasy XY, Red Dead Redemption 2 und Death Stranding.

Das sind die wichtigsten Meldungen der Woche:

Friday the 13th: The Game ist eins der am meisten antizipierten Games des kommenden Jahres. Umso mehr freuen sich jetzt Horrorfans auf der ganzen Welt, denn die beiden Beta-Phasen sind im vollen Gange. Die Closed Beta läuft noch bis zum 24. Dezember 2016 und lässt Vorbesteller des Games erstmals in den asymmetrischen Horrortitel rund um Jason Voorhees und seine Opfer hineinschnuppern.

Final Fantasy XV konnte bisher vor allem gute Kritiken einfahren. Umso überraschender mag es für Square Enix nun kommen, dass sich die PETA alles andere als begeistert zeigte. Allerdings ist die Tierschutzorganisation nicht plötzlich zum Gameplay-Kritiker mutiert, sondern mokiert sich über die „Tierquälerei“ im Game. Grund für die Aufregung ist ein Minispiel, in dem gefischt wird.

Jüngst kam das Gerücht auf, dass wir in Red Dead Redemption 2 mehrere Charaktere spielen können. Ein Ex-Mitarbeiter von Rockstar Games ließ auf Reddit entsprechende Informationen durchsickern.

Und noch ein Leak sorgte in dieser Woche für Aufsehen, diesmal geht es allerdings um Death Stranding. Achtung, Spoiler: Wer sich lieber überraschen lassen und in behaglicher Unwissenheit tappen will, sollte das Video an dieser Stelle lieber beenden.

